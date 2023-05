Kundgebung gegen Polizeigewalt: 300 Demonstrierende versammeln sich in Mannheim

Mannheim. Etwa 300 Demonstrierende sind dem Aufruf der "Initiative 2. Mai" zu einer Kundgebung in die Mannheimer Innenstadt gefolgt. Dabei wollen die Menschen gegen vermeintliche Polizeigewalt und im Gedenken an den vor einem Jahr am Mannheimer Marktplatz infolge eines Polizeieinsatzes gestorbenen Mannes demonstrieren. Ziel sei es, den öffentlichen Druck hochzuhalten, so ein Sprecher der Initiative.

Start der Demo ist am Plankenkopf, Ziel der Marktplatz, dem damaligen Tatort, wo Blumen und Kerzen niedergelegt werden sollen. Am 2. Mai vor genau einem Jahr ist am Mannheimer Marktplatz ein 47 Jahre alter psychisch kranker Mann ums Leben gekommen. Einer der an dem Einsatz beteiligten Polizisten ist nach wie vor vom Dienst suspendiert, sein Kollege wird im Innendienst eingesetzt. Das Landgericht muss nun klären, ob der Fall zum Hauptverfahren zugelassen wird.