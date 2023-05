Mannheimer Morgen Plus-Artikel Überbrückungshilfe für 2023 Land stellt fast 50 Millionen Euro für Mannheimer Klinikum bereit

Das Mannheimer Klinikum steckt weiter in tiefroten Zahlen. Die Landesregierung stellt jetzt für dieses Jahr eine Überbrückungshilfe von bis zu 47,8 Millionen Euro bereit, so viel wie noch nie. Warum das so ist