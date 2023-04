Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Erster Buga-Tag in Mannheim: Was den Besuchern am besten gefallen hat

14 500 Besucher waren am ersten Buga-Tag in Mannheim auf Spinelli und im Luisenpark. So viele wie noch nie an einem Eröffnungstag. Von frühen Vögeln, einem neuen Blick auf einen alten Park - und Gondel-Perspektiven