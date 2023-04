Digitales Gutscheinbuch für Mannheim – Sonderangebote während der BUGA

Mannheim. Die Mannheimer Stadtmarketing GmbH bringt für die App „ Mannheim² Plus“ im Rahmen des BUGA-Sommers neue Angebote in das digitale Gutscheinheft. Mit denen gibt es unter anderem vergünstigten Eintritt ins MARCHIVUM und in die Kunsthalle oder Rabatte auf Getränke in verschiedenen Restaurants der Stadt. Mehr als 40 Partnerunternehmen machen dabei mit.

Der Download der App für iOS- und Android-Geräte ist an sich kostenlos. Möchte man ein Angebot nutzen, wird aber ein Betrag fällig. Jetzt, zur BUGA-Zeit, sind das 0,99 Euro für eine Woche. So lange kann man dann alle Gutscheine jeweils einmal einlösen. Ist diese Woche vergangen, sind 9,50 Euro fällig – der Nutzungszeitraum beträgt dann aber ein ganzes Jahr.

Das Programm gibt es seit Anfang des Jahres und ersetzt das bis dahin analoge Gutscheinbuch des Stadtmarketings. Dass jetzt für das digitale Angebot die Werbetrommel gerührt wird, ist kein Zufall. Sowohl Gäste als auch Mannheimerinnen und Mannheimer sollen motiviert werden, die Innenstadt zu besuchen und Mannheim kennenzulernen.

Soll ein Gutschein genutzt werden, muss man die Zeit im Auge behalten. Denn die einzelnen Aktionen sind immer nur jeweils bis zehn Minuten nach Aktivierung gültig. Auch wenn die BUGA ein Anlass für den Ausbau des Angebots ist, soll es nicht bei einer einmaligen Aktion bleiben. Das Stadtmarketing hat vor, Angebote immer wieder zu wechseln und je nach Saison anzupassen.