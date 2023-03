Mannheimer Oberbürgermeister Kurz besucht Partnerstadt Czernowitz

Mannheim/Czernowitz. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat die ukrainische Partnerstadt Czernowitz besucht. Der Besuch sei auf Einladung seines Czernowitzer Amtskollegen Roman Klichuk erfolgt, erklärte Kurz am Dienstagmorgen bei einer Pressekonferenz in Czernowitz. Demnach war Kurz am Sonntagnachmittag in die Ukraine gereist. Die Stadtoberhäupter hätten über die Verwendung der geleisteten Hilfen aus Mannheim gesprochen und sich gegenseitig ausgetauscht, wie die weitere Partnerschaft vertieft werden könne, erklärten sie.

Klichuk äußerte auf der Pressekonferenz die Dankbarkeit der Czernowitzer Stadtbevölkerung und aller Ukrainerinnen und Ukrainer für die bislang geleistete Hilfen. Kurz verwies auf die europäische Lage von Czernowitz, die Bedeutung der Stadt für die europäische Kultur und auf den jüngsten - fünften - Hilfstransport, der Czernowitz von Mannheim aus erreicht hat.

Besuch von Luftschutzkeller

"Die Vergegenwärtigung des Krieges erleben wir in Czernowitz an vielen Stellen. Zum Beispiel an Schulen, die Kinder von Gelüchteten aufgenommen haben", erklärte Kurz. "Ich war von der Fähigkeit beeindruckt, wie Czernowitz über den Krieg hinausdenkt." Demnach gebe es etwa Pläne für Kulturveranstaltungen wie etwa ein Filmfestival in der Stadt.

Kurz gedachte gemeinsam mit Klichuk im Krieg gefallenen Czernowitzerinnen ud Czernowitzern. Zwar habe er bei seinem Besuch bislang keinen Luftalarm erlebt, aber einen Luftschutzkeller in einer Schule besucht. "Es war ein sehr eindrückliches Erlebnis, bei dem einem in besonderer Weise bewusst wird, dass Kinder hier teilweise über Stunden in extrem beengten Verhältnissen Schutz suchen", erklärte Kurz.

Mannheim und Czernowitz verbindet seit 2022 eine offizielle Städtepartnerschaft. Bereits zuvor hatten die beiden Städten miteinander kooperiert.