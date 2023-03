Die Region feiert das erste Mathaisemarkt-Wochenende

Schriesheim. Der 442. Schriesheimer Mathaisemarkt ist angelaufen. Mit der feierlichen Krönung der neuen Weinkönigin Miriam Knapp und ihrer beider Prinzessinnen ist das große Volksfest an der Badischen Bergstraße am Freitagabend offiziell eröffnet worden. Bis Sonntag, 12. März, wird im Festzelt und in den Straußwirtschaften, auf dem Vergnügungspark und bei einem Dutzend Veranstaltungen aus Kultur und Sport, Gewerbe und Politik Einiges geboten.

Festumzug durch Schriesheim

Der riesige Parkplatz im Herzen der Weinstadt hat sich zu diesem Zweck in einen lebendigen Rummel verwandelt - mit Karussells und natürlich einem Riesenrad, mit Los- und Imbiss-Buden, einem großen Festzelt und einem Gewerbezelt für die Leistungsschau der regionalen Betriebe.

Legendär sind auch die Straußwirtschaften in den Kelterhallen und Scheunen der Winzer Wehweck in der Talstraße und Majer in der Altstadt sowie der Historische Zehntkeller der Winzergenossenschaft.

Täglich steigen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art. Höhepunkt am Sonntag ist ab 14 Uhr der Festumzug der Vereine durch die Stadt. Stargast der Mittelstandskundgebung im Festzelt am Montag um 17 Uhr ist der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.