Nach Geldautomaten-Sprengung: Angeklagter zu sechs Jahren Haft verurteilt

Heidelberg/Rauenberg. Im Prozess um einen im September 2020 in Rauenberg gesprengten Geldautomaten hat die Staatsanwaltschaft vor dem Heidelberger Landgericht sieben Jahre Haft für den Angeklagten beantragt. Am Nachmittag fiel das Urteil - der Mann muss für sechs Jahre hinter Gittern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 25-Jährige muss sich am fünften Prozesstag verantworten, weil er an einem Anschlag auf den Bankautomaten im Kraichgau in der Nacht auf den 30. September 2020 beteiligt gewesen sein soll. Er bestreitet eine Beteiligung. Im mutmaßlichen Fluchtfahrzeug war eine DNA-Spur von hm gefunden worden.

Automatensprengung in Rauenberg: Hohe Beute, großer Schaden

Am Landgericht Heidelberg ist es die erste Hauptverhandlung gegen einen mutmaßlichen „Plofkraker“ (wörtlich aus dem Niederländischen übersetzt „Knallkracher“). Der Angeklagte bestreitet eine Beteiligung an der Tat. Zu der Frage, wie DNA-Spuren von ihm in das mutmaßliche Tatfahrzeug gelangten, macht der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln von seinem Schweigerecht Gebrauch. Die Sprengung des Automaten in der Rauenberger Talstraße lieferte 117 205 Euro Beute und richtete einen Sachschaden von 56 000 Euro an.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Prozess Geldautomaten-Sprengung in Rauenberg: GPS-Signal von gestohlenem Porsche liefert Spur Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mannheim Video zeigt Täter nach Sprengung des Geldautomaten in Feudenheim - Polizei erklärt erfolglose Fahndung Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Experte gibt Einblicke: So arbeiten Geldautomaten-Sprenger Mehr erfahren

Angeklagt war der 25-Jährige wegen schweren Bandendiebstahls, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und Urkundenfälschung. Um 4.36 Uhr war der Geldautomat in jener Septembernacht explodiert. Obwohl der Alarm ausgelöst wurde, Polizei und Bankmitarbeiter sofort zum Tatort eilten und Zeugen den Überfall verfolgten, entkamen die Täter zunächst unerkannt.