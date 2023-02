Polizeiaufgebot bei Aktion der Letzten Generation am Heidelberger Bismarckplatz

Heidelberg. Sechs Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagnachmittag , gegen 16.50 Uhr, versucht, sich in Heidelberg, an der Kreuzung Hauptstraße/ Sofienstraße festzukleben. Mindestens 30 Polizeibeamte sind derzeit am Bismarckplatz im Einsatz, wie Reporter vor Ort berichten. Die Beamten haben fünf der sechs Aktivisten daran gehindert, sich festzukleben. Einer Aktivistin ist es gelungen. Sie soll nun vom Rettungsdienst von der Straße abgelöst werden. Die Polizei nimmt derzeit die Personalien der anderen fünf Aktivisten auf. Die Polizei hat zudem den Bereich abgesperrt.

Die Letzte Generation hatte unter anderem in den Sozialen Medien zu der Aktion „Aus Liebe zum Leben.“ aufgerufen. Dies ist ungewöhnlich für die Gruppierung: In der Regel kündigt sie ihre geplanten Straßenblockaden nicht im Vorfeld an.