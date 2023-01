Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zugverkehr am Mannheimer Hauptbahnhof zeitweise eingestellt: Aufgrund eines Oberleitungsschadens am Hauptbahnhof Mannheim ist der Zugverkehr am Mittwochmittag zeitweise eingestellt worden. Auslöser sei eine Taube gewesen.

Mann rettet Nachbarin bei Wohnungsbrand in den Quadraten: Wie ein Bewohner in den Mannheimer Quadraten seine Nachbarin in Sicherheit bringt - obwohl die Seniorin sich zunächst weigert.

Möglicher Gerichtsprozess zu tödlichem Polizeieinsatz in Mannheim: Stehen zwei Polizisten nach dem Einsatz am Marktplatz bald vor Gericht? Knapp zwei Monate, nachdem die Mannheimer Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, ist weiterhin unklar, wann es zu einem Gerichtsprozess kommen könnte.

Neuer Sommer-Direktzug von Frankfurt über Mannheim an den Atlantik: In Mannheim einsteigen und einige Stunden später am Meer in Frankreich aussteigen. Das ist diesen Sommer möglich.

Metropol-Projekt in Ludwigshafen - Verkauf wird vorbereitet: Das Loch am Berliner Platz ist inzwischen berüchtigt. Der Projektentwickler für das Metropol-Hochhaus ist insolvent, das Verfahren wurde bereits eröffnet. Jetzt sind neue Investoren gefragt.

Mannheims ältester Kunstrasenplatz wird saniert: Für rund 550 000 Euro wird der Kunstrasenplatz am Jugendzentrum des VfR Mannheim nun neu gemacht. Warum es dafür vom Gemeinderat in nicht mal einer Minute einstimmig grünes Licht gab.