Mannheimer Hauptbahnhof - Zugverkehr zeitweise eingestellt

Mannheim. Aufgrund eines Oberleitungsschadens am Hauptbahnhof Mannheim ist der Zugverkehr am Mittwochmittag zeitweise eingestellt worden. Nach wie vor sind die Gleisen 3 und 4 gesperrt. Nach Angaben der Bundespolizei war gegen 12.40 Uhr eine Taube in die Oberleitung geflogen und hatte einen Kurzschluss verursacht. Die Techniker der Deutschen Bahn sind vor Ort und reparieren die Oberleitung.

Mit Verspätungen ist zu rechnen

Inzwischen rollt der Zugverkehr wieder. Die Gleise 5 bis 8 können wieder genutzt werden. Dennoch muss weiter mit Beeinträchtigungen und Verspätungen am Mannheimer Hauptbahnhof gerechnet werden.