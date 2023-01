Die Räumung des Autofriedhofs in Neu-Edingen steht unmittelbar bevor. Am Montag sollen die ersten Fahrzeuge in Container verladen und weggefahren werden. Das teilte der Eigentümer des Grundstücks im Gespräch mit dieser Redaktion mit. Auch das Unternehmen, das die Schrottautos ersteigert hat, bestätigte den Zeitpunkt.

Weiterer Schrott auf dem Gelände

Bereits

...