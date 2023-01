Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg: Es ist im öffentlichen Alltag für viele Menschen die letzte große Einschränkung aus Pandemiezeiten: Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. In drei Wochen soll damit in Baden-Württemberg Schluss sein

Großbrand bei Bäckerei Rutz in Walldorf - so lief die Begehung der Ruine: Endlich konnte die Brandruine betreten werden. Mehr als zwei Wochen nach dem Großfeuer bei der Bäckerei Rutz in Walldorf waren Ermittler vor Ort und äußerten sich zu ihren Erkenntnissen

Mannheimer Klinikum fordert Schadensersatz in Millionenhöhe: Die Klage des Mannheimer Universitätsklinikums am Landgericht gegen Ex-Geschäftsführer Dänzer ist das zivilrechtliche Nachspiel der Hygiene-Affäre. Die ist medizinisch längst aufgearbeitet, beschäftigt juristisch aber bis heute

Grab in Speyer: Fällt nun auch der Zaun gegen den Willen der Kohl-Witwe? Nachdem die Überwachungskamera vom Grab des Altkanzlers Helmut Kohl entfernt wurde, könnte in naher Zukunft auch der das Grab umgebende Zaun abgebaut werden. Maike Kohl-Richter reagiert seit vergangenen Sommer nicht mehr

87-jährige Frau nach Hundebissen gestorben - Ordnungsamt nimmt Tier in Verwahrung: Nach einem Angriff von einem Amercian Bully ist eine Frau in Rheinauen verstorben. Nach Polizeiangaben war die Frau zu Besuch bei Angehörigen, als der Hund mehrfach zubiss