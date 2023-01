87-jährige Frau nach Hundebissen gestorben - Ordnungsamt nimmt Tier in Verwahrung

Rheinauen. Eine 87-jährige Frau ist am Dienstagmittag in der Verbandsgemeinde Rheinauen von einem Hund angegriffen worden und noch vor Ort an ihren Verletzungen gestorben. Nach Polizeiangaben war die Frau zu Besuch bei Angehörigen, als deren Hund (American Bully) sie im Garten mehrfach biss.

An der Verstorbenen wurden erhebliche Verletzungen festgestellt, die von den Bissen stammen dürften. Der Hund wurde vom Ordnungsamt in Verwahrung genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen.