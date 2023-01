Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Zwei 24-Jährige in Heidelberg von Männern belästigt und mit Pfefferspray angegriffen: Offenbar wollten die Täter die Frau in der Unteren Straße küssen - dann griffen sie die 24-Jährige und ihren Begleiter an. Eine vage Personenbeschreibung liegt vor

Baden-Württemberg lockert Corona-Regeln für schwangere Lehrerinnen: Sie dürfen in Baden-Württemberg mehr Präsenz-Unterricht halten. Möglich ist das, weil das Kultusministerium die Tragezeit für FFP2-Masken erhöht hat. Die Reaktionen fallen positiv aus

Fahrradfahrerin sackt in Meckenheim auf die Straße und stirbt: Eine Fahrradfahrerin ist in Meckenheim im Landkreis Bad Dürkheim von ihrem Fahrrad gestürzt und gestorben. Die Todesursache ist noch unklar

„Unter Drachen“ am Jungen Nationaltheater Mannheim vermittelt das Thema Tod: Bei der Uraufführung verdrücken die Eltern Tränen, die Kinder im Publikum gehen erstaunlich gelassen damit um. Wie das dem Stück mit einer einzigen Darstellerin gelingt