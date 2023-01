Zwei 24-Jährige in Heidelberg von Männern belästigt und mit Pfefferspray angegriffen

Heidelberg. Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Heidelberger Altstadt am frühen Samstagmorgen einen 24-jährigen Mann und seine ebenfalls 24-jährige Begleitung belästigt und angegriffen. Nach Angaben der Polizei sollen der Mann und die Frau gegen 4.35 Uhr im Bereich der Unteren Straße auf die etwa 20-jährigen Männer getroffen sein. Die Männer sollen daraufhin unaufgefordert an die 24-Jährige herangetreten sein und versucht haben, sie zu küssen. Die beiden 24-Jährigen konnten sich von den Männern entfernen, trafen aber kurze Zeit später im Bereich der Dreikönigstraße und der Lauerstraße wieder auf sie. Dieses Mal gingen die beiden Tatverdächtigen sofort aggressiv auf die Geschädigten los, schlugen mehrfach auf den 24-Jährigen ein und sprühten beiden mit einem Pfefferspray in das Gesicht. Danach ließen die beiden Tatverdächtigen von ihren Opfern ab und flüchteten. Die beiden 24-jährigen Opfer mussten von dem Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Die Täter sollen beide etwa 1,8 Meter groß sein. Einer der beiden soll laut Zeugenaussagen eine stämmige Statur und lockige Haare haben.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-18570 bei der Polizei zu melden.