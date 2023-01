Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

OB-Kandidat Thorsten Riehle regelt Nachfolge im Mannheimer Capitol: Der scheidende Capitol-Chef Thorsten Riehle hat bekannt gegeben, wer für ihn nachrückt: Seine Aufgaben werden auf mehrere Personen aufgeteilt. Zwei Namen stehen bereits fest

Wie die Adler Mannheim Niemals zu viel freuen, niemals zu enttäuscht sein. Dieses Credo nehmen sich die Eishockey-Spieler der Adler Mannheim zu Herzen. Über den Derbysieg gegen die Löwen Frankfurt fiel die Freude ein bisschen größer aus

Warum Speyers Oberbürgermeisterin Seiler von Facebook die Nase voll hat: Von ihrem eigenen Nutzungsverhalten ist Stefanie Seiler genervt. Die Speyerer Oberbürgermeisterin will nicht mehr im Sozialen Netzwerk Facebook unterwegs sein. Dafür gibt es nach ihrer Meinung noch triftigere Gründe

WhatsApp-Betrug in Mannheim - 87-Jährige überweist vierstelligen Betrag: Unbekannte Täter haben eine 87-jährige Mannheimerin um mehrere tausend Euro betrogen. Erst als eine dritte Überweisung nicht durchgeführt werden konnte, fiel der Betrug auf. Die Polizei ermittelt

Fahrradunterstand in Heidelberg abgebrannt - möglicherweise Brandstiftung: Sogar der Bahnverkehr wurde eingestellt. Im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ist eine als Fahrradunterstand genutzte Holzhütte abgebrannt – jetzt ermittelt die Polizei

Bremse und Gas verwechselt: Auto in Worms kracht in Aufzug: Der Schaden wird auf 200 000 Euro geschätzt. Ein 86-jähriger Autofahrer hat in einer Wormser Tiefgarage offenbar Bremse und Gas miteinander verwechselt - mit fatalen Folgen

Frau aus verunreinigter Wohnung in Ludwigshafen gerettet: Eigentlich wollte eine Frau ihre freigelassenen Vögel wieder anlocken. Es kamen aber rund 20 Tauben, die ihre Wohnung großflächig verschmutzten. Die depressiv wirkende 60-Jährige wurde in eine Klinik gebracht