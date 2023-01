Waldhof Mannheim unterliegt auch dem KSC

Mannheim. Ein großes Geheimnis machte der SV Waldhof um sein abschließendes Testspiel vor dem Drittliga-Neustart am 14. Januar gegen den TSV 1860 München. In erster Linie Sicherheitsaspekte machten die Mannheimer dafür geltend, dass von der Partie gegen den Karlsruher SC am Samstag bis nach dem Abpfiff um 14.45 Uhr nichts nach außen dringen sollte.

Aber vielleicht war es auch gut so, dass nur der innere Zirkel Zeuge der Partie im Carl-Benz-Stadion wurde, denn als Mutmacher für die Fortsetzung der Saison gegen den direkten Konkurrenten aus München taugte die Begegnung gegen den KSC vor allem in der ersten Halbzeit nicht gerade: Mit 1:5 (0:4) kassierte der SVW nach den Testspiel-Niederlagen in Heidenheim (0:2) und beim SV Wehen Wiesbaden (0:2) die dritte Pleite im dritten Trainingsspiel der langen Winterpause.

Mit von der Partie war auch Gastspieler Thomas Pledl (zuletzt Fortuna Düssldorf).