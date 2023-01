Worms. Weil er Gas- und Bremspedal verwechselte, ist ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Auto in einen Aufzug in Worms gekracht. Durch den Aufprall am Mittwochabend sei ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug in einem Parkhaus zunächst eine Schranke durchbrochen, daraufhin ist er ungebremst in den gläsernen Aufzugsschacht gefahren. Der Mann blieb demnach unverletzt.

