Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Verdacht auf Schwarzarbeit bei Fody's-Gastronomiebetrieben geht neu vor Gericht

Kurz sah es so aus, als könnte das Verfahren gegen einen Gesellschafter der Fody's-Gruppe schon am zweiten Verhandlungstag enden. Doch daraus wird nichts. In einem neuen Prozess droht eine langatmige Beweisaufnahme