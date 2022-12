Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Männerleiche in Mannheim - Tatverdächtiger ermittelt: Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln, der für den Tod eines 37-jährigen Obdachlosen in Mannheim verantwortlich sein soll. Die Ermittlungen dauern aber weiter an.

Warum die Mieten in Mannheim "rasant steigen" werden: GBG-Chef Karl-Heinz Frins erklärt im Interview, welche Folgen steigende Zinsen und Energiekrise für Mieterinnen und Mieter in Mannheim haben werden - und wie Wohnungen entstehen können, ohne weitere Flächen zu versiegeln.

Wie der Ludwigshafener Klinikum-Chef die Krankenhausreform vorbereitet: Die Jahresbilanz am KliLu sah schon besser aus, aber Hans-Friedrich Günther ist nicht nur negativ gestimmt. Er sieht die Pandemie am Ende und in der Digitalisierung des Hauses eine riesige Chance.

Über die Mannheimer Kurpfalzbrücke rollen wieder Straßenbahnen: Lange mussten Pendlerinnen und Pendler Umleitungen in Kauf nehmen. Jetzt ist die Kurpfalzbrücke drei Monate später als geplant wieder freigegeben worden. Warum es bei dem Projekt zu Verzögerungen kam.

GKM holt Block 7 aus Netzreserve: Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) holt Block 7 aus der Netzreserve zurück und fährt die Anlage ab Januar wieder regulär hoch. Warum und wie lange der Block nun laufen soll.

Warum Lionel Messi nicht an Rücktritt denkt: Der sechsmalige Weltfußballer Messi hat seine Mission vom WM-Titel beim Turnier in Katar erfolgreich beendet. Der 35-Jährige denkt trotzdem noch nicht ans Karriereende und wehrte sich auch nicht gegen die Vereinnahmung Katars.

Mannheimer Adler suchen trotz Erfolgen nach der Konstanz: Die Adler Mannheim haben in der Eishockey Liga durch den 3:2-Erfolg in Wolfsburg den dritten Sieg in Folge eingefahren. Richtig zufrieden sind sie mit ihren Leistungen aber nicht, wie Torhüter Felix Brückmann betont.