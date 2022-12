Männerleiche in Mannheim - Tatverdächtiger ermittelt

Mannheim. Nach dem Tod eines 37-jährigen Mannes in Mannheim, ist nun Haftbefehl gegen einen 25 Jahre alten Mann erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, ist der Tatverdächtige am Samstagnachmittag am Kölner Hauptbahnhof festgenommen worden. Der Mann wird verdächtigt, für den Tod des wohnsitzlosen slowakischen Mannes verantwortlich zu sein.

Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim bei der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim einen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen den Tatverdächtigen erwirkt.

Soko Areal bittet weiter um Hinweise

Aufgrund von Flucht- und Verdunklungsgefahr wurde der Haftbefehl gegen den ebenfalls wohnsitzlosen Mann in Vollzug gesetzt und er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist der Tatverdächtige bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Leichnam des 37-jährige Marián K. wurde am Samstag, 10. Dezember, im Bereich Cahn-Garnier-Ufer/Hans-Böckler-Platz in Mannheim gefunden. Zur Klärung der genauen Todesumstände hat das Polizeipräsidium eine Sonderkommission eingerichtet: 59 Ermittler kümmern sich um den Fall.

Am Cahn-Garnier-Ufer/ Hans-Böckler-Platz in Mannheim ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei hat den Fundort rot markiert. © Polizei

Die Ermittlungen der SOKO Areal sowie der Staatsanwaltschaft Mannheim zu den genauen Tatumständen dauern ungeachtet dessen weiter an. In diesem Zusammenhang weist die SOKO Areal nochmals auf die in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Mannheim, insbesondere in der Nähe des Leichenfundortes, verteilten Flyer und angebrachten Plakate hin, mit denen die Ermittlerinnen und Ermittler um weitergehende Hinweise zum Opfer, Marián K. und möglichen körperlichen Auseinandersetzungen bitten.

Den Hinweis-Flyer der Polizei finden Sie hier.

Hinweise können rund um die Uhr telefonisch der SOKO Areal unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder unter der Notrufnummer 110, oder jeder anderen Polizeidienststelle, mitgeteilt werden.