Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gesundheitsversorgung Wie der Ludwigshafener Klinikum-Chef die Krankenhausreform vorbereitet

Die Jahresbilanz am KliLu sah schon besser aus, aber Hans-Friedrich Günther ist nicht nur negativ gestimmt. Er sieht die Pandemie am Ende und in der Digitalisierung des Hauses eine riesige Chance