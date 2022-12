Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Kultmarke eröffnet bald in der Mannheimer ÖVA-Passage: Seit gut einem Jahr ist die ÖVA-Passage in P7 in der Mannheimer City nach der Kernsanierung wieder geöffnet. Nachdem die ersten Händler eingezogen waren, tut sich jetzt wieder etwas.

Staatsanwaltschaft fordert Bewährungstrafen im Heidelberger Burschenschaftsskandal: Im Prozess gegen vier Burschenschaftler vor dem Heidelberger Amtsgericht hat die Staatsanwaltschaft im Plädoyer Bewährungsstrafen gefordert. Die Verteidiger der Männer forderten einen Freispruch für die Mandanten.

Verdachts des versuchten Totschlags: Ein Bewohner einer betreuten Wohngemeinschaft für junge Erwachsene in Heidelberg Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Neue Bäume für den "Anderen Park" in Heidelberg: Mit einem Tieflader sind 14 Bäume für den Marlene-Dietrich-Platz in der Heidelberger Südstadt antransportiert worden. Er ist Teil des "Anderen Parks", einem der größten Konversionsprojekte in der Stadt.

Überflutungen in Mannheim - Expertin gibt Tipps zum Schutz: Starkegen ist eine der bedrohlichen Folgen des Klimawandels. Welche Bereiche betroffen sind, lässt Mannheim für seine Stadtteile berechnen. Ergebnisse für Casterfeld, Neckarau und Feudenheim wurden nun vorgestellt.

Proteste bei Kaufhof in Mannheim und Heidelberg: Am Mannheimer Paradeplatz könnte es am Mittwoch laut werden. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Protesten aufgerufen. Auch in Heidelberg soll es zu einer Aktion kommen.

Mannheimer Rad-Legende Bernd Rohr ist tot: Er gewann alle seine Titel in der Mannschaft und war der letzte lebende Rad-Weltmeister aus Mannheim. Nun ist Bernd "Fips" Rohr im Alter von 85 Jahren gestorben.

Tödlicher Angriff auf Schülerin in Illerkirchberg - Haftbefehl wegen Mordes: Ein Mann soll zwei Mädchen auf dem Schulweg mit einem Messer angegriffen haben. Eine 13-Jährige wird schwer verletzt, ein 14-jähriges Mädchen stirbt. Gegen den Mann wird Haftbefehl wegen Mordes erlassen.