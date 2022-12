Mannheimer Rad-Legende Bernd Rohr ist tot

Mannheim. Diese traurige Nachricht war sogar dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) eine kurze Notiz wert, in Mannheim und der Kurpfalz werden sich dagegen weitaus mehr Sportinteressierte noch an Bernd „Fips“ Rohr erinnern. Schließlich holte der Bahnradspezialist 1962 in Mailand gemeinsam mit Lothar Claesges, Ehrenfried Rudolph und Klaus May den Weltmeistertitel in der Vierer-Mannschaftsverfolgung bei der Premiere dieser Disziplin in die Quadratestadt. Am Dienstagmorgen ist Rohr nun in Alter von 85 Jahren in seiner Heimatstadt Mannheim gestorben.

„Damit ist unser letzter lebender Weltmeister gegangen“, bestätigte Ralf-Peter Fackel, der 1. Vorsitzende des RRC Endspurt Mannheim, den Tod des RRC-Ehrenmitglieds. Rohr hatte bis ins hohe Alter immer wieder seinen alten Teamkollegen Willi Altig in dessen Rad-Laden in der Mannheimer Neckarstadt unterstützt und so den Kontakt gehalten. „Viele der Kunden wussten gar nicht, dass sie da von einem Weltmeister beraten wurden“, schmunzelt Fackel im Rückblick. Aus dem aktiven Vereinsleben hatte sich Rohr dagegen schon länger zurückgezogen.

Alle Titel im Team gewonnen

Seine Karriere begann Rohr, der seinen Spitznamen „Fips“ in Anlehnung an die Mannheimer Fußball-Legende Philipp Rohr (1918 - 2007) erhielt, wie alle Mannheimer Radsportgrößen der Endspurt-Ära in der Nachkriegszeit. Als badischer Jugendmeister im Zweier-Mannschaftsfahren fuhr der junge Bernd Rohr 1954 ins Blickfeld der RRC-Verantwortlichen, drei Jahre später feierte er als 19-Jähriger auf der Friesenheimer Bahn seine erste deutsche Meisterschaft in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung. Die Bahn und die Ausdauerdisziplinen, bei denen gleichmäßig hohes Tempo gefragt war, blieben auch in der Folge das Metier Rohrs, der entsprechend auch bei Kriterien, Rundstreckenrennen und Mannschaftsfahren auf der Straße erfolgreich war.

Alle seine sieben DM-Titel gewann Rohr im Mannschaftsfahren, 1961 und 1962 wurde der 1,88 Meter große Vorzeige-Athlet mit dem Endspurt-Vierer jeweils Meister auf der Bahn und der Straße. Der Weltmeister-Titel mit seinem 2004 verstorbenen Vereinskameraden Klaus May in Mailand war dann der absolute Höhepunkt seiner Karriere. Nach dem DM-Titel über 100 Kilometer auf der Straße (1963) wagte Rohr den Ausflug ins Profi-Geschäft und war dort als Sechstage-Fahrer aktiv, 1968 beendete der Kfz-Meister dann diese Episode und machte sich als Autohändler selbstständig. (Bild: Thüning)