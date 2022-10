Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Bahn in Ludwigshafen zum Entgleisen gebracht: "Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist"

Unbekannte legen am Samstagabend Steine auf die Gleise in Rheingönheim und sorgen so für einen schweren Unfall. Der Vorfall könnte für die Täter drastische Folgen haben