Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schulbau Sanierung der Mannheimer Pestalozzischule kostet mehr als 50 Millionen Euro

So viel Geld wurde wohl noch nie für eine Mannheimer Grundschule ausgegeben. Die Arbeiten an der Pestalozzischule in der Schwetzingerstadt werden wohl 52 Millionen Euro kosten. Mehrere Gründe treiben den Preis nach oben