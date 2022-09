Mannheimer Hallenbäder senken Wassertemperatur

Mannheim. In allen Mannheimer Hallenbädern werden die Wassertemperaturen um zwei Grad gesenkt. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, tritt die Energiesparmaßnahme mit Beginn der Hallenbadsaison am 12. September in Kraft.



Zusätzlich bleibt die Sauna im Herschelbad geschlossen. Mit diesen Maßnahmen folgt die Stadt den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Bäderwesen.

Babyschwimmkurse fallen aus

Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass trotz der Absenkung der Wassertemperaturen die Schwimmkurse und die Wassergewöhnung mit den Kindergärten stattfinden. Auf Babyschwimmkurse, die eine deutlich höhere Wassertemperatur benötigen, muss jedoch verzichtet werden.

Die Wassergewöhnung für die 3-4-Jährigen wird nur in Neckarau angeboten, da hier die Wassertemperatur aufgrund der Verbindung mit dem Planschbecken geringfügig höher ist als in den anderen Nichtschwimmerbecken.

Hallenbadsaison beginnt am 12. September

„Die Absenkung der Wassertemperatur in den Bädern gehört zu einem großen Maßnahmenpaket der Stadt Mannheim, um einen Beitrag zu notwendigen Einsparungen zu leisten", so Sportbürgermeister Ralf Eisenhauser.

"Trotzdem gehen wir behutsam vor. Denn nach den Einschränkungen während der Coronapandemie ist es wichtig, dass die Bäder so lange wie möglich im Betrieb bleiben und das Schwimmen für die Bevölkerung ermöglicht wird.“

Am 12. September beginnt in Mannheim die Hallenbadsaison. Eine Ausnahme stellt das Hallenbad Vogelstang dar, das erst am 19. September öffnet.