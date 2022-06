Bevor das Nationaltheater Mannheim (NTM) sanierungsbedingt ab 1. August seine Pforten für längere Zeit schließt, dürfen wir uns erinnern. An Aufführungen aus 37 Jahren, in denen der Mannheimer Theaterfotograf Hans Jörg Michel festgehalten hat, was ohne ihn der Flüchtigkeit des Augenblicks zum Opfer gefallen wäre. Die früheste Aufnahme entstand 1984 zu Clary Churchills „Cloud 9“ („Siebter

...