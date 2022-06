Ludwigshafen. Celine Hemmers betritt den digitalen Umkleideraum. Mit ein paar Knopfdrücken wählt sie die richtige Arbeitsausrüstung für ihre Figur aus, dann taucht sie ein in das virtuelle Technikum. Wie in einem Computerspiel bewegt sie sich durch die Räume, in denen sich unzählige Leitungen, Rohre, Pumpen und Hähne befinden. Es handelt sich um eine 1:1-Nachbildung einer Ausbildungsanlage auf

...