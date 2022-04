Hackerangriff - Unbekannte erpressen die Stadt Schriesheim

Schriesheim. Die Stadt Schriesheim wird derzeit in Form eines Hackerangriffs erpresst. Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter inzwischen Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen und gedroht, Daten zu veröffentlichen. Demnach ist auch ein Ultimatum gestellt worden, jedoch ohne, dass eine explizite Geldforderung gestellt wurde. Bereits am Dienstag vergangener Woche (19. April) hatte die Stadt auf ihrer Internetseite über Probleme mit ihrem zentralen Server berichtet. Anschließend kam es zu einem zeitweiligen Ausfall des Verwaltungsbetriebs der Stadt. Die komplette Verwaltung konnte nicht mehr per Telefon oder Mail erreicht werden.

Der Anfangsverdacht, dass es sich um einen Hackerangriff handeln könnte, bestätigte sich. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat mit Unterstützung des Dezernats "Cybercrime" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. In der Mitteilung des Polizeipräsidiums heißt es, dass diese "dabei von Cybersicherheitsexperten unterstützt" werden.

Ähnliche Fälle aus Deutschland bekannt

Aktuell wird versucht, die Herkunft der Schadsoftware, einer sogenannten Ransomware, festzustellen und die Täter zu lokalisieren. Gleichzeitig wird die Sicherheitsstruktur der IT-Systeme bei der Stadt Schriesheim neu aufgestellt. Ob bei dem Hackerangriff Daten entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Die Polizei weist aber daraufhin, dass bei ähnlichen Fällen in Deutschland Daten gestohlen und bei Nichtbezahlen einer geforderten Summe auch veröffentlicht wurden.

Wann die unbekannten Täter sich Zugang zum IT-System der Stadt verschafft und dann durch ein Schadprogramm den Server verschlüsselt haben, ist noch unbekannt. Durch Backup-Sicherungen konnte der Betrieb der Stadtverwaltung inzwischen wieder hergestellt werden.