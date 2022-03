Wegen gefährlicher Körperverletzung muss Besim Z. fünf Jahre ins Gefängnis. So lautete am Freitag das Urteil des Landgerichts Mannheim. Der Albaner hatte am 19. August in der Innenstadt mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen, die sich von ihm trennen wollte. Die Anklage lautete auf versuchten Mord. Richter Gerd Rackwitz erklärte in seiner Urteilsbegründung jedoch, dass einiges gegen eine von

...