Unterstützung ist "grenzenlos": NTM bricht Sammelaktion für Ukraine ab

Mannheim. Das Nationaltheater Mannheim (NTM) hat eine Sammelaktion für Betroffene des Kriegs in der Ukraine am Freitag abgebrochen. „Trotz der kurzfristigen Ankündigung und der wenigen Stunden, die die Aktion erst läuft, ist neben unserem kleineren LKW auch unser zweiter größerer Lkw – immerhin ein 7,5-Tonner – bereits so gefüllt, dass wir unsere Sachspendenaktion abbrechen“, teilte das NTM am Nachmittag in einer Pressemitteilung mit.

„Die Anteilnahme und Unterstützung an unserer Sammelaktion für Spendengüter ist grenzenlos! Ein großes herzliches Danke an alle!“, hieß es in dem Beitrag des Theaters auf Facebook. „Wir müssen die Aktion an dieser Stelle stoppen auch viele andere Sammelpunkte in Mannheim sind schon überfüllt“, schrieb das NTM in ihrem Post weiter. Ensemblemitglieder des Nationaltheaters hatten die Sammelaktion initiiert. Sie war eigentlich auf mehrere Tage ausgelegt.

Das NTM machte in der Pressemitteilung zudem nochmals auf die Veranstaltung „Das NTM für den Frieden – Konzert und Lesung mit Spendenaktion #staywithukraine“ aufmerksam. Alle an diesem Abend gesammelten Geldspenden kommen dem Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen e. V.“ zugute. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Karten erhalten Sie über die Theaterkasse am Goetheplatz, über das Kartentelefon 0621 1680 150 und auf www.nationaltheater.de.

Auch über den Abend hinaus nimm das NTM finanzielle Spenden an, die ebenfalls an „Mannheim hilft ohne Grenzen“ gehen sollen. Spenden können unter Angabe des Verwendungszwecks „Ukraine" an folgendes Konto gerichtet werden:

Empfänger: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.

IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04

Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG

Verwendungszweck: Ukraine