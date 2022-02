Es wurde dunkel in der SAP Arena, das Lied „Thunderstruck“ von AC/DC setzte ein – und alle Augen waren gespannt auf den Spielertunnel der Adler Mannheim gerichtet. Rauch stieg auf, und plötzlich ging das Licht an: Ein Spieler nach dem anderen glitt auf das Eis, bereit, alles zu geben, um am Freitagabend gegen die Iserlohn Roosters zu gewinnen. Doch eine Sache war anders als bei den vergangenen

...