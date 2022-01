Ludwigshafen. In Ludwigshafen häufen sich derzeit wieder Anrufe von Betrügern. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mitteilte, gaben sich Unbekannte in den vergangenen Tagen unter anderem als Polizeibeamte und Microsoft-Mitarbeiter aus. Auch sogenannte Schockanrufe, mit denen die Täter ihre meist älteren Opfer regelrecht überrumpeln wollen, waren darunter.

