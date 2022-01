Sie sind entsetzt, empört, enttäuscht: Verärgert, ja wütend haben viele Katholiken in Mannheim auf das neue Gutachten über sexualisierten Missbrauch in der katholischen Kirche reagiert. Diese Nachrichten „belasten uns sehr und erschweren das Einstehen für unseren Glauben“, bedauert Hansheinrich Beha, als Vorsitzender des Dekanatsrats der oberste Laienvertreter in Mannheim. „Die Wahrheit muss

