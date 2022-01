Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung - Betroffene an der Eugen-Neter-Schule klagen über massive Unterrichtsausfälle / Forderung nach Notbetreuung an zwei Tagen / Gespräche mit Kommunalpolitikern stehen an Eltern der Mannheimer Neter-Schule klagen über massive Unterrichtsausfälle

Dass Eugen-Neter-Schüler für ihre Anliegen kämpfen, zeigen Aktionen für einen sicheren Rad- und Fußweg – hier bei der Übergabe einer Petition an OB Kurz. Jetzt gehen Eltern auf die Barrikaden – wegen massiver Unterrichtsausfälle. © Roland Schmellenkamp