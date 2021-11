Fahrbahnschäden auf A6: Nächtliche Vollsperrung am Mannheimer Kreuz steht bevor

Mannheim/Schwetzingen. Wegen Bauarbeiten ist die A6 am Autobahnkreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn von Dienstag, 19 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 6 Uhr, voll gesperrt. Grund für die Maßnahme sind Ausbesserungsarbeiten von Rissen auf der Fahrbahn in einem Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen, teilte der Betreiber der Autobahn am Montag mit. Demnach wird der Verkehr im betroffenen Zeitraum an der gesperrten Auffahrt am Kreuz Mannheim vorbei über eine ausgeschilderte Umleitung zunächst weiter über die A656 in Fahrtrichtung Heidelberg bis zum Kreuz Heidelberg geleitet. Dort erfolgt die Ausleitung auf die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe bis zum Autobahnkreuz Walldorf.

Der durch die Risse beschädigte Streckenabschnitt erstreckt sich über 300 Meter, wurde weiter mitgeteilt. Um die Schäden zu beseitigen, sollen nun die Betonflächen abgefräst und mit einer neuen Deckschicht überzogen werden. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen die vorhandenen Risse schnellstmöglich ausgebessert werden, um eine Vergrößerung der Schäden durch den angekündigten Witterungsumschwung, der mit Niederschlag beziehungsweise Frost- und Tauwechsel einhergeht, vorzubeugen“, hieß es seitens des Betreibers.

Die Fahrbahn der A6 wird im betroffenen Abschnitt bereits seit Ende August durch die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest auf rund vier Kilometern saniert. Die Arbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen Nord/Brühl in Fahrtrichtung Heilbronn sollen bis Mitte Dezember 2021 abgeschlossen sein.