Mannheimer Fahrlachtunnel: Brandversuche für Ende November geplant

Mannheim. Es gibt einen weiteren Fortschritt beim Mannheimer Fahrlachtunnel: Damit der Tunnel so schnell wie möglich wieder geöffnet werden kann, werden in der Zeit vom 23. November bis zum 25. November Brandversuche durchgeführt, die mit möglichen Auswirkungen auf den Verkehr einhergehen können. Dies teilte die Stadt Mannheim am Montagnachmittag mit. Mithilfe der Versuche soll überprüft werden, inwiefern die aktuelle Betriebstechnik im Brandfall reagiert. Dies liefere wiederum Erkenntnisse zu weiteren Maßnahmen sowie dem Zeitplan im Hinblick auf die Notertüchtigung des Fahrlachtunnels.

Auswirkungen auf den Verkehr

Wie die Stadt weiter mitteilte, kann es möglicherweise zu Auswirkungen auf den Verkehr der umliegenden Straßen und der Bahngleise kommen. Die Bahn soll bereits über die anstehenden Versuche informiert worden sein. Mittels einer Geschwindigkeitsbeschränkung und Warnhinweisen werde die Stadt Mannheim die Verkehrsteilnehmende für die Situation, insbesondere bei Sichteinschränkungen in den Einfahrtsbereichen des Tunnels, sensibilisieren.

Bei der Versuchsdurchführung soll ein Brandsimulationsfahrzeug eingesetzt werden, an dem ein Brand erzeugt werden soll. Außerhalb dieses Fahrzeugs werde zusätzlich noch dichter weißer „Rauch“ freigesetzt, teilte die Stadt mit. Dieser Rauch sei gesundheitlich unbedenklich und erlaube den Fachleuten eine Beurteilung und Beobachtung unmittelbar vor Ort. Die Feuerwehr Mannheim werde außerdem im Rahmen der Brandrauchversuche eine Großübung zur Überprüfung der Einsatzkonzepte durchführen.