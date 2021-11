Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ein weiterer Todesfall und 129 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Freitag mit 129 neuen Fällen auf insgesamt 21.297 erhöht.

Pop-Up-Store zur "Länd"-Kampagne am Wochenende in Mannheim: "Länd Socks", "Länd Hoodie" oder "The Täsch": Die Kampagne ist umstritten, die Artikel kommen jedoch an. Der Online-Shop ist ausverkauft - doch am Wochenende gastiert der Container-Pop-Up-Store in Mannheim am Technoseum.

Infizierte in Baden-Württemberg müssen zukünftig Kontakte selbst informieren: Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Fällen in Baden-Württemberg rufen Gesundheitsämter die meisten infizierten Menschen und deren Kontaktpersonen künftig nicht mehr direkt an. Das müsse ein Erkrankter selbst übernehmen.

Weiterhin Unmut über illegale Pensionen in Ludwigshafen: Illegale Monteurunterkünfte sorgen in Oppau und anderen Stadtteilen für massiven Ärger. Daran haben auch eine verstärkte Kontrolltätigkeit und die Initiative der BASF nichts geändert, sagen Anwohner.

Hochstraße Nord in Ludwigshafen nur eingeschränkt befahrbar: Ab Dienstag, 9. November, wird die Hochstraße Nord (B 44) nur einspurig befahrbar sein. Die Beeinträchtigungen finden aber nur tagsüber in einem bestimmten Zeitraum statt.

Bei großem Andrang kann nicht jeder von mobilen Impfteam versorgt werden: Während der Impfaktionen der vergangenen Tage in verschiedenen Kommunen der Region sind die Mobilen Impfteams (MIT) stellenweise mit einer unerwartet hohen Nachfrage konfrontiert worden.

Mannheim steht auf dem Gebiet der Industrie für Tradition. Und auch wenn die Zukunft des GKM unsicher erscheint, blickt man auf eine stolze Vergangenheit zurück. In unserem heutigen Special nehmen wir euch mit auf eine Zeitreise inkl. Bilderstrecke durch 100 Jahre GKM