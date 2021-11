Hochstraße Nord in Ludwigshafen nur eingeschränkt befahrbar

Ludwigshafen. Die Hochstraße Nord in Ludwigshafen wird vom 9. bis 23. November zeitweise nur eingeschränkt befahrbar sein. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilt, sind Rodungsarbeiten und der dabei einzuhaltende Sicherheitsabstand der Grund dafür, dass ab Dienstag für zwei Wochen täglich zwischen 9 und 15 Uhr ein Fahrstreifen gesperrt sein wird. Die Beeinträchtigungen auf der Hochstraße Nord (B 44) erfolgen zunächst in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und anschließend in Fahrtrichtung Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kampfmittelräumdienst führt Sondierungen durch

Laut Stadt sind die Rodungsarbeiten am Ziegeleiweg und auf einem Gelände der Deutschen Bahn erforderlich, damit der Kampfmittelräumdienst Sondierungen durchführen kann. Die Sondierungen gehören zu den vorbereitenden Arbeiten zum Bau einer Brücke, die die künftige Helmut-Kohl-Allee mit dem Anschluss an die A650 verbinden soll.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ludwigshafen Hauptprüfung geht weiter: Einschränkungen auf Hochstraße Nord auch im Oktober Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bürgerbeteiligung Radweg und LEDs - Neue Hochstraße in Ludwigshafen soll keine Angsträume schaffen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr "Weiße Hochstraße" in Ludwigshafen wird während Brückenneubau grundsaniert Mehr erfahren

Die Rodungsarbeiten, die vom Bereich Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen durchgeführt werden, sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und durch die Obere Naturschutzbehörde genehmigt. Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.