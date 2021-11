Ein weiterer Todesfall und 129 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Freitag mit 129 neuen Fällen auf insgesamt 21.297 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 198,0. Am Donnerstag hatte der Wert bei 183,2 gelegen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich um eins erhöht. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Pflegeheim. Somit sind nun 329 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 19.352 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.616.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Freitag (Stand 16 Uhr) mit 131 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 21.347 Fälle) innerhalb eines Tages auf 200,8 gestiegen.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 143,9 gestiegen (Vortag 129,0). Vom Gesundheitsamt wurden am Freitag 174 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 28.643 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg nimmt das Infektionsgeschehen mit 33 neuen vermeldeten Fällen zum Vortag wieder zu (insgesamt 6.458 Fälle). Die Inzidenz in der Stadt wurde am Freitag mit einem Wert von 110,9 angegeben.

Zahl der positiven Schnelltestungen in Mannheim

Im Zeitraum vom 25. Oktober bis zum 31. Oktober 2021 (KW 43) hat das Gesundheitsamt 42 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern erhalten, davon liegt für 24 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 24 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden, teilte die Stadt Mannheim mit. Durch die Nutzung von Schnelltests können Infizierte frühzeitig erkannt und mögliche Infektionsketten schnell unterbunden werden. Mit 24 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 43. Kalenderwoche von 531 neuen positiven Fällen 4,5 Prozent aus. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 43. Kalenderwoche 7.992 Bürgertestungen vorgenommen.

Schnelltestungen sind im Hinblick auf die Unterbrechung von Infektionsketten und die weitere Eindämmung des Infektionsgeschehens weiterhin sehr wichtig.

15 Fälle reiseassoziiert

Von den insgesamt 531 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 43. Kalenderwoche gemeldet wurden, sind 15 Fälle reiseassoziiert.

Unter den positiven Fällen sind 318 Fälle nicht geimpft, 12 Fälle waren einmal und 201 Fälle vollständig geimpft. Der mehrheitliche Anteil der Ungeimpften unter den Infizierten unterstreicht die Bedeutung der Impfung mit dem dadurch möglichen individuellen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen der Corona-Infektion. Daneben ist durch eine möglichst hohe Durchimpfungsrate auch der Schutz von den Menschen möglich, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können. Die Zahlen bestätigen darüber hinaus die Beobachtung, dass sich auch vollständig geimpfte Personen infizieren können, auch wenn diese überwiegend keine schweren Krankheitszeichen aufweisen. Deshalb sollten auch vollständig Geimpfte die AHA-Regeln konsequent einhalten, teilt die Stadt mit.