Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Corona-Fälle beim SV Waldhof Mannheim - mehrere Profis und Coach Glöckner betroffen: Mehrere Spieler und Personen aus dem Betreuerstab des SVW sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befinden sich nun in häuslicher Isolation. Wie konnte es dazu kommen?

Weitere Pflanzkübel und Sitzgelegenheiten rund um die Planken: Die Aufwertung der Mannheimer Innenstadt geht weiter. Nachdem in der Fressgasse bereits Ende August erste Pflanzkübel aufgestellt wurden, folgen nun weitere Aufwertungen der öffentlichen Flächen rund um die Planken.

Zeitplan für Mannheimer Theatersanierung wird immer enger - der aktuelle Stand im Überblick: Bei der Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters sowie bei Bau und Anmietung der Ersatzspielstätten gibt es einige Schwierigkeiten - aber noch ist es im Zeitplan zu schaffen. Ein Überblick.

Ludwigshafener Weihnachtsmarkt findet in diesem Winter wieder statt: Nach der Corona-bedingten Absage im Vorjahr richtet die Lukom in diesem Winter wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen aus. Los geht es am 10. November.

Helfen Vierbeiner bei der Überführung des Eppelheimer Paketbombers? Die Spurenlage ist dünn - helfen Suchhunde bei der Überführung des mutmaßlichen Briefbombers auf Lebensmittelfirmen? Am fünften Prozesstag geben die Ermittler Einblick in die Spurenarbeit mit Hunden.

Gericht spricht Adler-Verteidiger Thomas Larkin frei: Aufatmen bei Thomas Larkin und den Adlern Mannheim. Ein Gericht in Schweden hat den Verteidiger vom Vorwurf der Körperverletzung und der Forderung auf Schadenersatzzahlung freigesprochen.

Feuerball am Abendhimmel über Heidelberg gibt Rätsel auf: Ein leuchtendes Objekt am Abendhimmel sorgt in Teilen Deutschlands für Aufmerksamkeit. Auch über Heidelberg war es zu sehen. Was steckt dahinter?