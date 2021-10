Mannheim. Die Aufwertung der Mannheimer Innenstadt geht weiter. Nachdem in der Fressgasse bereits Ende August erste Pflanzkübel aufgestellt wurden, folgen nun weitere Aufwertungen der öffentlichen Flächen rund um die Planken, teilte die Stadt am Freitag mit. So werden in der Fressgasse und in der Kunststraße neben neuen Sitzgelegenheiten und weiteren Pflanzkübeln 64 mobile und zwölf festinstallierte Fahrradbügel montiert. Zudem werden elf neue Liefer- und Ladezonen eingerichtet.

Die Arbeiten in der Fressgasse finden am Sonntag, 10. Oktober, zwischen 6 und 13 Uhr unter fließendem Verkehr statt. Eine ursprünglich geplante Vollsperrung für die Aufstellung der insgesamt 36 Pflanzkübel und drei Paletten-Sitzmöbel entlang der Quadrate P3 bis P6 und Q3 bis Q6 ist nicht mehr vorgesehen. Die Arbeiten in der Kunststraße beginnen Ende Oktober.

Pflanzkübel sollen die Innenstadt in Mannheim aufwerten. © Stadt Mannheim

„Das neue Konzept schafft mehr Freiräume für Fußgänger. Auch wenn der Durchgangsverkehr nach wie vor durch die Innenstadt rollen kann, wird die optische Veränderung der City zu einer wahrnehmlichen Verbesserung der Aufenthaltsqualität beitragen. Statt parkender Autos schaffen wir mehr Platz für den Menschen“, erklärte der für die Verkehrsplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer zu den weiteren Maßnahmen im Rahmen des Verkehrsversuchs „Lebenswerte Innenstadt", mit dem die Quadratestadt attraktiver für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucherinnen und Besucher werden soll.

Gleichzeitig mit der Aufwertung des öffentlichen Raums sollte eigentlich auch der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt herausgehalten werden. Wie berichtet, wird der Versuch nach der notwendig gewordenen Sperrung des Fahrlachtunnels zunächst in abgewandelter Form durchgeführt. Die geplante Unterbrechung von Kunststraße und Fressgasse für den Durchgangsverkehr ist auf das kommende Frühjahr verschoben.

