Helfen Vierbeiner bei der Überführung des Eppelheimer Paketbombers?

Heidelberg/Eppelheim.

Heidelberg. Überführt ein vierbeiniger Ermittler doch noch den mutmaßlichen Paketbomber? Bei der Suche nach Beweisansätzen sind auch Suchhunde - so genannte Mantrailer - zum Einsatz gekommen. Das ist am fünften Prozesstag bekanntgeworden. Die Tiere bekamen eine Geruchsprobe aus den explodierten Paketen und führten die Ermittler danach - vier Wochen, nachdem der Verdächtige festgenommen war - von der Poststelle in Ulm, wo die Pakete aufgegeben worden waren bis zum Wohnhaus des Angeklagten. Doch ob diese Erkenntnisse auch geeignet sind, den mutmaßlichen Täter zu überführen, sollen zwei eigens dafür bestellte Gutachter bewerten. Einer von ihnen ist Experte für die Verbreitung von Gerüchen, der andere ein erfahrener Polizeihundeausbilder.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 66 Jahre alten Rentner aus Ulm das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährliche Körperverletzung und versuchte schwere Körperverletzung vor. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren.

Am 16. Februar war ein Mitarbeiter der Wildwerke in Eppelheim beim Öffnen einer laut Staatsanwaltschaft von dem Mann aufgegebene Sendung verletzt worden, zwei Tage später verletzte ein weiteres Paket in Neckarsulm zwei Mitarbeiter von Lidl. Ein drittes Paket mit versteckter Sprengzündung, das an die Firma Hipp gerichtet war, wurde rechtzeitig abgefangen, bevor sie explodierte.

Der mutmaßliche Briefbomber bestreitet die Vorwürfe. Der gelernte Elektriker muss sich seit 8. September vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Am Montag hatte das Landgericht überraschend erklärt, dass der Angeklagte die Untersuchungshaft verlassen darf, weil kein hinlänglicher Tatvorwurf mehr bestehe. Für Verteidiger Steffen Lindberg war dieser Schritt längst überfällig: „Unser Mandant war sieben Monate zu viel in Untersuchungshaft.“ . „Aus Sicht der Verteidigung waren die Gründe für den dringenden Tatverdacht nie vorhanden. Wir freuen und deshalb über die Entscheidung des Landgerichts. Unser Ziel ist ein Freispruch“, so der Anwalt. „Ich bin nicht die von Ihnen gesuchte Person“, versicherte der Angeklagte zum Prozessauftakt.