Gericht spricht Adler-Verteidiger Thomas Larkin frei

Mannheim. Thomas Larkin und die Mannheimer Adler können aller Voraussicht nach einen Schlussstrich unter den Vorfall ziehen, der vor vier Jahren während der Partie in der Champions Hockey League im schwedischen Gävle passiert ist. Der Abwehrspieler hatte seinen Gegenspieler Daniel Paille bei einer äußerst unglücklichen Aktion verletzt, der Stürmer musste wenig später seine Karriere beenden. Von Larkin und den Adlern forderte der Kanadier Schadenersatz, zudem wurde gegen Larkin Anklage wegen Körperverletzung erhoben.

Vor einem Monat wurden beide Parteien vor dem Bezirksgericht in Gävle vernommen, als Zeugen wurden Adler-Gesellschafter Daniel Hopp, Adler-Geschäftsführer Matthias Binder sowie Larkins damalige Kollegen Christoph Ullmann und Marcus Kink gehört. Am Freitag wurde nun das Urteil verkündet. Laut der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" stimmte das Gericht voll und ganz der Verteidigung zu und sprach Larkin vom Vorwurf der Körperverletzung als auch von der Schadenersatzforderung frei. Stattdessen muss Paille Larkin und den Adlern deren Prozesskosten (umgerechnet rund 178 000 Euro) erstatten. "Alles in allem deutet alles auf einen Zusammenstoß hin, den Thomas Larkin nicht vermeiden konnte, und nicht auf eine vorsätzliche Körperverletzung. Die Anklageschrift sollte abgewiesen werden", schreibt das Bezirksgericht laut Aftonbladet in seinem Urteil. "Das Urteil ist gut begründet und gut geschrieben. Wenn man sich das nur einmal anschaut, sieht es übel aus, aber das Bezirksgericht hat eine sorgfältige Analyse vorgenommen, es in Zeitlupe gesehen und von Fachleuten analysieren lassen. Wenn Sie sich den Clip nur einmal ansehen, kann ich verstehen, dass Sie vom Ergebnis überrascht sein könnten", wird Larkins Anwalt Ulrik Smedberg in der schwedischen Zeitung zitiert. Die Staatsanwaltschaft hat nun drei Wochen Zeit, um das Urteil zu prüfen und eventuell Berufung einzulegen.