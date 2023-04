Drei "Saubermänner" aus Heidelberg zeigen ihren Alltag

Aufräumen und saubermachen, wo andere Abfall und Schmutz hinterlassen: Das Team der Heidelberger Straßenreinigung macht das täglich – mit Leidenschaft. Regelmäßig sind Süla Behramaj, Nourredine Souci und Oliver Knotter ansteckend gut gelaunt mit ihrem Elektroauto in der Innen- und Altstadt unterwegs und leeren die Abfallkörbe. Bei Einheimischen sind sie gern gesehen und beliebt, für Touristinnen und Touristen oft Ansprechpartner für Fragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt sind die drei Beschäftigen der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg in einer kleinen Reportagereihe des SWR zu sehen: Die Miniserie mit dem Titel „Die Saubermänner“ wird in Episoden von jeweils fünf Minuten an fünf Tagen täglich in der SWR-Landesschau um 18.45 Uhr ausgestrahlt – von Montag, 17. April, bis Freitag, 21. April. Wer die Sendungen verpasst, kann sie sich nachträglich in der ARD-Mediathek anschauen.

Auch Stadionsprecher kommt dran

„Alltagshelden“ zeigen die Menschen hinter Berufen, die uns den Alltag leichter machen und die für Ordnung und reibungslose Abläufe sorgen. In weiteren Folgen sind beispielsweise Busfahrerinnen und -fahrer porträtiert, der Eismeister und Stadionsprecher der Adler-Spiele in der SAP-Arena sowie der Sicherheitschef und die Umbauhelfer eines Konzertveranstalters.

Rund 6,8 Millionen Euro kostete es im Jahr 2021, Heidelberg sauber zu halten. Damit es möglichst wenige schmutzige Ecken gibt, setzt die Stadtverwaltung auf Unterstützung der Bürger. Bei Fragen und Anregungen steht das Team vom Kundenservice Abfall unter Telefon 06221/58 2 99 99 von Montag bis Freitag (8 bis 13 Uhr) zur Verfügung.