Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So mancher Handwerker meidet Mannheims neuen Stadtteil Franklin: Die Lage in Franklin spitzt sich weiter zu. Anwohner kritisieren, dass es zu wenig Parkplätze gibt. Auch am Straßenrand ist kein Platz für Besucher, oder Handwerker. Jetzt wird auch noch eine Parkfläche geschlossen

Verletztes Hasenjunges in Walldorf vor angriffslustigen Raben gerettet: Kurz vor Ostern rettet der SAP-Mitarbeiter Philip Träutlein ein Häschen vor zwei aggressiven Raben. Doch was tun mit einem verletzten Wildtier? Was folgt, raubt dem Retter fast den letzten Nerv

Jeder Tag ein Anfang - allem Endzeitgefühl zum Trotz: Es ist viel Endzeitstimmung in der Welt, aber wenig Ostern, schreibt EKD-Chefin Annette Kurschus in ihrem Beitrag für den "MM". Und erklärt, warum es sich genau deshalb lohnt, an Dietrich Bonhoeffer zu erinnern

Zwölf Filme für die Osterfeiertage: Quirliger Familienspaß oder historischer "Sandalenfilm"? Eine Liste mit zwölf Empfehlungen für die Osterfeiertage

Umfrage des Mannheimer ZEW - Immobilien als Anlageform unattraktiver: Immobilien gelten häufig als lukrative Geldanlage, doch Finanzmarktexperten bewerten sie inzwischen negativer. Unter anderem drücken die steigenden Zinsen auf die Attraktivität

