Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Selbsttest - So fährt es sich auf Mannheims neuen Radwegen: Rund eine Stunde mit dem Fahrrad durch Mannheim - und es zeigt sich, dass es trotz schöner neugemachter Spuren hier noch Luft nach oben gibt, vor allem an manchen Stellen

Fontänen am Mannheimer Wasserturm wieder in Betrieb: Nach einem Jahr Pause wegen der Sanierung laufen ab Gründonnerstag wieder die Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm. Die Fontänen schießen jetzt sogar noch höher

Reisewelle an Ostern erwartet - ADAC-Experte beantwortet Fragen: Der Gründonnerstag gehört zu den staureichsten Tagen des Jahres. Warum das so ist, welche Autobahnabschnitte bei Mannheim betroffen sein könnten und was dagegen hilft, erklärt ein Fachmann vom ADAC

Heidelberger Zimmertheater sucht neue Adresse: Im Januar 1950 ist das Heidelberger Zimmertheater gegründet worden. Nun bangen Publikum und Macher um die Zukunft der fast immer ausgebuchten kleinen Bühne: Der Mietvertrag läuft aus

Keine politischen Corona-Vorgaben mehr ab Freitag: Am Karfreitag fallen in Deutschland sämtliche Beschränkungen weg. Mancherorts gelten einige Regeln trotzdem noch

Diese neuen Tiere leben im Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim: Tierliebhaber können sich freuen: Im Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim gibt es seit vergangener Woche neue Tiere. Eins von ihnen wurde aus schlechten Haltungsbedingungen gerettet

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date