Reisewelle an Ostern erwartet - ADAC-Experte beantwortet Fragen

Mannheim. An Ostern wird es traditionell voll auf deutschen Autobahnen. Auch dieses Mal geht der ADAC davon aus, dass zwischen Gründonnerstag und Ostermontag die erste große Reisewelle des Jahres durchs Land rollt. Rund um Mannheim gibt es zahlreiche Autobahnen, auf denen Staus drohen – oder dort eben nicht? ADAC-Stauexperte Jürgen Herbrich gibt Antworten und hat Tipps parat.

Warum ist gerade an Ostern mit der ersten Reisewelle zu rechnen?

In den Osterferien und speziell über die Osterfeiertage fahren viele Leute in den Urlaub. Entweder ein letztes Mal zum Wintersport in die Alpen oder dem Frühling entgegen in den Süden. „Selbst wer keinen Urlaub geplant hat, ist an Ostern oft unterwegs, um Familie oder Verwandte zu besuchen oder einen Tagesausflug zu machen“, so Herbrich.

An welchem Tag ist mit dem meisten Verkehr zu rechnen?

„Der staureichste Tag ist grundsätzlich der Gründonnerstag“, teilt Herbrich mit. Ausflügler, Reiseverkehr, Lkw und der Berufsverkehr sind an dem Tag unterwegs. Auch am Ostermontag ist aufgrund des Rückreiseverkehrs viel los, am entspanntesten geht es laut dem ADAC am Sonntag auf den Straßen zu.

Welche Autobahnabschnitte rund um Mannheim sind staugefährdet?

Da die Baustellenaktivität im Moment nicht besonders groß sei, so Herbrich, drohe am ehesten an Autobahnkreuzen die Gefahr von Staus und stockendem Verkehr. Hauptstaupunkt in der Metropolregion ist das Walldorfer Kreuz. Auch am Dreieck Karlsruhe und auf der A8 rund um Pforzheim drohen Verspätungen.

Was empfiehlt Experte Herbrich Autofahrern?

Wer flexibel ist, sollte sich seinen Reisezeitpunkt am Gründonnerstag gut auswählen. „Nicht unbedingt morgens oder nachmittags während des Berufsverkehrs“, rät Herbrich. Besser noch: Denn Gründonnerstag ganz umgehen und schon einen Tag früher starten oder eben später. „Lieber ausgeruht am Freitag los, statt donnerstags ins Auto zu fahren und im Stau landen“, so der ADAC-Fachmann.