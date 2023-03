Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Eltern patrouillieren für die Sicherheit ihrer Kinder: Angesprochen, bedrängt und sogar fast entführt - Berichte über Männer, die Grundschulkinder in der Neckarschule und an der Käthe-Kollwitz-Schule ansprechen, alarmieren Polizei, Eltern und Rektoren

Neueröffnung in Mannheim: Hawaii-Bowl-Mania in der Innenstadt. Eine neue beliebte Kette eröffnet in Mannheim. Sie will ihre Kundschaft mit ans hawaiianische Meer nehmen - und beim Essen kann man schaukeln

Was wird aus dem Museumsschiff des Technoseum?: Wird der Raddampfer an die Gesellschaft zur Förderung des deutschen Rheinschiffahrtsmuseums abgegen oder verschrottet? Darüber entscheidet am Donnerstagder Stiftungsrat des Technoseums

Auf der Buga entstehen kleine Häuschen aus Abfall: Eine Künstlergruppe um Philipp Morlock erstellt auf dem Spinelli-Gelände mit Abbruch-Teilen ehemaliger Lagerhallen sieben provisorische Bauten

Etappensieg für Heidelberger Jurist bei Volksbegehren gegen Gendersprache: Am Mittwoch fehlten Klaus Hekking nur noch wenige Unterschriften zur Marke von 10.000. Der 72-Jährige wehrt sich gegen die Verbreitung geschlechtsneutraler Sprache von Seiten des Landes Baden-Württemberg. Wie geht es weiter?

Was SAP-Technologie-Chef Jürgen Müller über ChatGPT denkt: ChatGPT ist eine Software auf Basis künstlicher Intelligenz, die trainiert worden ist, Sprache nachzuahmen. Warum sie auch für SAP und warum Menschen weiterhin eine wichtige Rolle spielen

Kulturtipps der Woche: Von Macbeth bis Gitte Haenning - Der kulturelle Frühling kommt mit bunten Tönen daher: Schlager, 90er-Musik, Jazz oder Tanz: Die kommenden sieben Tage haben kulturell in der Region Rhein-Neckar ein breites Spektrum zu bieten. Das ist los auf den Bühnen und Tanzflächen der Region

